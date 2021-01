La comunidad artística le da la bienvenida a Biden

Como parte de los eventos por la toma de protesta de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos, y la llegada de Kamala Harris como Vicepresidenta, diversas estrellas de la música y el entretenimiento hicieron acto de presencia y cerraron filas para darle la bienvenida al mandatario.

Previo a que Biden tomara protesta, Lady Gaga entonó el Himno Nacional de EUA, mientras que Jennifer Lopez se lució con su interpretación de This Land is Your Land, en la que incluyó un mensaje en español. "Una nación bajo un Dios indivisible con libertad y justicia para todos", dijo emocionada.

Por la noche, y para continuar la celebración por la investidura del demócrata, se realizó el evento Celebrating America, un programa especial conducido por el actor Tom Hanks.

En la parte musical destacaron estrellas como Bruce Springsteen, Dave Grohl, vocalista de Foo Fighters, Luis Fonsi, Justin Timberlake, Jon Bon Jovi, John Legend y Demi Lovato, por mencionar sólo algunos.

Con fuegos artificiales iluminando la bóveda celeste, Katy Perry fue la encargada de cerrar el evento al entonar una versión balada de su hit Firework.