La Chilindrina revela detalle oculto sobre su pleito legal con Chespirito

México.- A través de un video publicado en la plataforma YouTube, la actriz y comediante mexicana María Antonieta de las Nieves, finalmente reveló la presunta verdad del pleito legal que tuvo con Roberto Gómez Bolaños. Asimismo, aclaró el motivo exacto de porque dejó la televisora mientras aún se emitía el muy exitoso programa El Chavo del 8.

En el video, ´La Chilindrina´ habla durante una entrevista efectuada por miembros de la televisión argentina. En dicho programa la actriz humorista reveló varios detalles sobre aquel escandaloso episodio de su vida.

De acuerdo con lo dicho durante la entrevista, de un día para el otro, Roberto Gómez Bolaños decidió ya no hacer más capítulos del Chavo del 8 sin consultar al elenco.

Fue por ello que ella intentó usar al personaje en otros lugares para poder ganar algo de dinero con el personaje al que le dio vida por décadas, sin embargo, ´Chespirito´ se negó a dicha práctica de manera tajante y prohibió a cualquiera del cast a usar ninguno de los personajes para su beneficio personal.

"Me le acerqué y le pregunté por qué ya no iba a haber más ´El Chavo´ y me dijo que ya no quería y que nadie más iba a tocar a los personajes. Le recordé lo que nos dijo tiempo atrás que cada uno podía hacer lo que quisiera con ellos, pero me lo negó. Roberto me dijo ´búscate tu oportunidad´, lo que no imaginó fue que Televisa me la dio meses después".