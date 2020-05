La casa original de "El Conjuro" hará una transmisión en vivo

Si lo tuyo son las películas de terror no te puedes perder el stream desde la casa de "El Conjuro"

Estados Unidos. Los amantes del terror y lo paranormal seguramente se mueren por pasar algunos días dentro de una casa embrujada y experimentar de primera mano sustos y brincos dignos de una película de terror.

La casa en la que originalmente se baso "El Conjuro" harán una transmisión en vivo durante una semana que pondrá tus pelos de punta

The Dark Zone Network, una comunidad online enfocada en contenido paranormal, hará una transmisión en vivo 24/7 de la casa en la que los Warren lidiaron contra espectros tenebrosos.

Esta especie de escape virtual le permitirá a todos los fanáticos de las películas de El Conjuro y a aquellos que buscan entretenerse con algo paranormal durante esta cuarentena, adentrarse en la casa ubicada en Rhode Island, Estados Unidos.

Transmisión en vivo será durante todo el día

Del 9 al 16 de mayo, The House Live documentará la vida de los Heinzen, quienes son los actuales propietarios de la casa.

Y eso no es todo. Los Heinzens "realizarán investigaciones paranormales, sesiones espiritistas, sesiones de la junta de Ouija e invitarán a algunas de las personas más conocidas y respetadas de la comunidad paranormal a aparecer de forma remota y compartir sus experiencias más escalofriantes desde la casa".

Todo esto suena como si fuera divertido (espeluznante), pero aquí está el truco: tienes que desembolsar algo de dinero.

Si quieres verla durante la semana entera, costará 19.99 dólares (aproximadamente $480 pesos mexicanos), sí sólo te interesa verla por 24 horas, para quitarte la curiosidad, entonces sólo te costará 4.99 dólares ($120).

Una "porción de los ingresos" se donará a organizaciones benéficas relacionadas con el COVID-19.

Ponte atento por que The Dark Zone estará ofreciendo descuentos previos al live stream a partir del 1 de mayo. Y claro, para darte una probadita, el 8 de mayo harán una transmisión previa gratis a las 12:00 del día (ET), es decir, a las 11:00 am de Ciudad de México.