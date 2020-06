La Arrolladora Banda El Limón se mete de lleno al romance moderno con 'Igual'

Miami.- El proceso de selección de canciones de La Arrolladora Banda El Limón comienza con un paseo entre un padre y un hijo por el malecón de la ciudad mexicana de Mazatlán y termina con la salida al mercado del tema y el video, como pasa este viernes con "Igual", el nuevo sencillo de la legendaria agrupación.

"Esta canción nos encantó porque se siente moderna, pero narra con un lenguaje sencillo una experiencia que ha vivido mucha gente en su vida amorosa", dijo a Efe Josi Beltrán, uno de los vocalistas, en una videollamada en la que también participaron su compañero Esaul García y Don René Camacho, el fundador de la agrupación.

Encontrarla, al igual que el resto de las más de 50 canciones que La Arrolladora ha colocado en las listas de popularidad del género regional mexicano desde su fundación en 1997, no fue fácil.

Los integrantes de la banda, sobre y detrás del escenario, reciben centenares de propuestas, que les llegan a los propios artistas o al equipo de producción, encabezado por Fernando Camacho, el hijo de Don René.

En este caso, "Igual" fue escrita por Vicente "Compa Chente" Pérez, quien también es compositor de otros éxitos de la banda como "Cedí".

"Fue más fácil porque ya habíamos trabajado con él, pero igual tuvo que pasar por el proceso", aseguró Beltrán.

En la mayoría de los casos, las canciones que incluye La Arrolladora en sus discos salen de largos paseos en auto de René y Fernando Camacho.

"Él me dice vamos a dar un paseo por el malecón, que tiene unos 11 kilómetros allá en Mazatlán. Y ahí oímos las canciones. Hay veces que a mí no me gusta una, pero si Fernando insiste siempre termino dándole la razón, porque tiene un oído increíble. Si él dice que algo va a ser un éxito, siempre ha estado en lo correcto", reveló Camacho padre.

Entre esos golpes certeros han estado temas como "Entre beso y beso", escrita por Aarón "La pantera" Martínez, que llegó a los primeros lugares en México, Centroamérica y Estados Unidos en 2017, y "No debemos vernos" de Joss Favela, uno de los éxitos de 2019.

Don René reconoció que algunas veces hay grandes sorpresas. Así como hay canciones que la banda adora, pero no se conecta con el público, hay otras que funcionan muy por encima de lo esperado, como pasó con "En los puritos huesos", el tema de 2003.

"Todavía me sorprende cómo esa canción hasta nos abrió las puertas del mercado tropical. No me lo esperaba", reveló.

LAS DIFICULTADES DE "IGUAL"

Hay temas que suenan sencillos, pero son muy complicados a la hora de interpretarlos. Uno de ellos es justamente su actual sencillo, que fue grabado por García como voz principal.

"Se me hizo muy difícil. No conseguía darle la emoción que necesitaba. No sé por qué. Josi fue muy generoso conmigo, siempre me ha ayudado, pero en este caso, conversamos muchísimo para poder llegar al punto de emoción que necesita este tema", admitió el cantante.

No fue por falta de experiencia. García forma parte de La Arrolladora desde 2017 y ha estado a cargo de éxitos como "No va a ser tan fácil", "Labios mentirosos", "No te enamores de mí", "Yo feliz" y "No he logrado aprender", entre otras.

El artista también protagonizó el video, dirigido por Fernando Camacho. La Arrolladora subrayó que tanto la canción como la producción audiovisual fueron terminadas en enero "antes de la pandemia".

UNA HISTORIA MODERNA

A diferencia de otros videos del regional mexicano, el de "Igual" tiene una estética minimalista y moderna. Grabado en la ciudad mexicana de Monterrey, los únicos personajes son García y una modelo.

La historia los encuentra en una lujosa casa, con paneles solares y diseño contemporáneo.

Visualmente, el mensaje queda claro: La Arrolladora Banda El Limón le habla al futuro del género y a todo tipo de fans y sin fronteras geográficas. EFE