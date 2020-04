La Academia tomará en cuenta películas estrenadas en streaming por única vez para premiación

La histórica pandemia de COVID-19 obligó a la junta de gobernadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas a cambiar sus reglas de elegibilidad de filmes de forma temporal para la próxima edición de entrega de los Oscar a realizarse en 2021.

Por única ocasión, las películas que hayan sido estrenadas en streaming sin una exhibición en cines, serán elegibles para su edición 93, que se llevará a cabo en febrero de 2021.

Debido a la imposibilidad de estrenos de películas en cines, la Academia opta por cambiar sus reglas, "hasta nuevo aviso, y sólo para la edición 93 de los Premios, películas que había planificado su estreno en cines pero que están disponibles en un servicio de transmisión comercial (streaming) o VOD, podrán calificar en las categorías de Mejor Película, Entrada General y Categorías Especiales", se lee en el comunicado de la Academia.

Previamente se exigía que una producción tuviera proyección de cine comercial en el Condado de Los Ángeles, al menos siete días consecutivos, de lo contrario no podían ser consideradas, pero debido al cierre de salas esto es imposible.

"La Academia cree firmemente que no hay mejor manera de experimentar la magia de las películas que verlas en cine. Nuestro compromiso con eso no ha cambiado y es inquebrantable. No obstante, la históricamente trágica pandemia de Covid-19 necesita esta excepción temporal a nuestras reglas de elegibilidad de premios", dijo el presidente de la Academia, David Rubin, y el CEO Dawn Hudson.

"La Academia apoya a nuestros miembros y colegas durante este tiempo de incertidumbre. Reconocemos la importancia de que su trabajo sea visto y celebrado, especialmente ahora, cuando el público aprecia las películas más que nunca", agregaron.

En otros cambios, también dio a conocer que las categorías de Mejor Mezcla de Sonido y Mejor Edición de Sonido se fusionarán en una sola que se llamará Mejor Sonido.