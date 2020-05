Kylie Jenner es acusada por Forbes de inflar su riqueza

Kylie Jenner fue nombrada el pasado año como una de las mujeres más jóvenes con una riqueza inimaginable debido a su línea de cosméticos.

Sin embargo, la revista Forbes afirmó en un artículo que esto es mentira y declararon que la socialité se encargó de inflar los números de la empresa Kylie Cosmetics mediante impuestos y documentos falsos.

La noticia no le hizo muy en gracia a la empresaria pues rápidamente lanzó un tweet para desmentir los hechos luego de hacerse tendencia con el #KylieMintió.

what am i even waking up to. i thought this was a reputable site.. all i see are a number of inaccurate statements and unproven assumptions lol. i´ve never asked for any title or tried to lie my way there EVER. period