Kutcher y Kunis anuncian ´Quarentine Wine´; lo recaudado será donado para el COVID-19

Estados Unidos.- Fue mediante un video en sus redes sociales que Ashton Kutcher y Mila Kunis presentaron su vino ´Quarentine Wine´, con este planean donar las ganancias a diversas organizaciones y así ayudar a combatir el COVID-19.

"Estos son tiempos sin precedentes en los que vivimos y tiempos sin precedentes requieren más bebida", bromeó la actriz.

Mila and I are launching Quarantine Wine!

100% of the profits will go to Covid-19 relief efforts!#QuarantineWine #SocialDistancinghttps://t.co/kGJt9YFkEP pic.twitter.com/I7GCXOR5op