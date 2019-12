Kuno Becker explota contra la Navidad y causa controversia en redes sociales

Kuno Becker nuevamente es tendencia gracias a la controversia que generó el año pasado en como de manera tajante e impulsiva le dijo a un reportero de Ventanendo que no cree en la Navidad.

El actor siempre ha sido destacado por poseer un difícil carácter, principalmente ante la prensa, y cuando el reportero no hizo mas que desearle una feliz Navidad, Kuno respondió: "No creo en la Navidad (...) ''¿Por qué el 25 (de diciembre) es Navidad? Nadie sabe bien si nació ese día porque no hay autor del libro. ¿Entonces por qué voy a cenar yo el 24, porque dice la mafia? Entonces si la otra mafia dice que hay que cenar puerquito el 2 de febrero, ¿cenamos puerquito? No, yo no, perdón, pero para mí es un día normal'', exclamó Kuno.