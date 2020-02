Kirk Douglas el eterno gladiador de Hollywood

Actor de origen humilde, Kirk Douglas fue el gladiador por excelencia de Hollywood donde se consagró gracias a su gesto duro y voz grave con películas heroicas como Spartacus (Espartaco, 1960) o dramáticas semblanzas como Lust for Life (Sed de vivir, 1956).

Douglas se ganó su camino hacia el estrellato tras ejercer de camarero, jardinero, conserje y luchador profesional y mientras se pagaba los estudios de arte dramático. Su muerte, a los 103 años, supone decir adiós al último superviviente de la edad de oro de Hollywood, a días de la entrega de los Óscares.

El longevo intérprete nació en el seno de una familia de emigrantes rusos judíos un 9 de diciembre de 1916 en la localidad neoyorquina de Amsterdam con el nombre de Issur Danielovitch Demsky, un apelativo que cambiaría en su época estudiantil a Isadore Demsky antes de pasar a ser conocido como Kirk Douglas.

El actor, que en sus últimos años de vida publicaría varios libros, entre ellos su autobiografía (The Ragman's Son, 1988), dio sus primeros pasos profesionales con pequeños papeles en Broadway justo en los años previos al inicio de la II Guerra Mundial, donde fue llamado a combatir entre las filas y sirvió en la Marina de EUA.

Dos años después fue dado de baja por heridas de guerra y volvió a Nueva York donde participó en varias producciones teatrales.

La recomendación de la actriz Lauren Bacall, con quien había estudiado teatro en Nueva York, le abrió las puertas de Hollywood y en 1946 protagonizó en la meca del cine su primera película, The strange love of Martha Ibers.

Fue el comienzo de una larga carrera que se extendió durante seis décadas y más de noventa películas, además de producir una decena y dirigir dos largometrajes Scalawag (1973) y Posse (1975). Forjó una extensa trayectoria en la que se quedó tres veces a las puertas del Óscar por Champion (1949), The Bad and the beautiful (1953) y Lust for life (1956) y en la que sólo consiguió, en 1996, una estatuilla honorífica. (Con información de Agencias)

Un extenso currículum

Entre los premios recibidos en su larga carrera están el Cecil B. de Mille (Globo de Oro honorífico) de 1968, el César concedido por la Academia Francesa en 1980 o el Oso de Oro honorífico del Festival de cine de Berlín de 2001

n Además fue reconocido con la Orden de las Artes y las Letras, concedida por el gobierno de Francia en 1979, la Medalla Presidencial de la Libertad de 1981 o la Medalla Nacional de EUA de Arte y Humanidades de 2001

n También escribió varios libros, de carácter autobiográfico. El primero fue en 1988, The Ragman's son, que tuvo su segunda parte en 1997 con Climbing the Mountain, y continuó con la novela Dance with the Devil de 1990. En 2012 publicó I am Spartacus, sobre el rodaje de la película de Kubrick

Hollywood lamenta su partida

Desde celebridades de su propia familia, como su hijo Michael Douglas y su nuera Catherine Zeta-Jones, a cineastas de la talla de Steven Spielberg o instituciones como la Academia de Hollywood, rindieron homenaje al actor, que fue un referente para toda una generación dentro y fuera de la pantalla.

"Adiós a una leyenda de Hollywood", escribió la Academia en sus perfiles oficiales. Michael Douglas, publicó "Para el mundo, fue una leyenda, un actor de la edad dorada del cine, un ser caritativo cuyo compromiso con la justicia y las causas en la que creyó sentaron un estándar al que aspirar todos. Pero para mí y mis hermanos era simplemente papá".

Poco después, Catherine Zeta-Jones, con quien Douglas subió al escenario de los Globos de Oro de 2018 para recibir un homenaje, le decía "te amaré por el resto de mi vida, ya te extraño", con una foto en la que aparece dándole un beso.

Asimismo, el cineasta Steven Spielberg alabó que Douglas conservara "su carisma de estrella de cine hasta el final de su maravillosa vida".