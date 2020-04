Kim y Kourtney Kardashian pelearon ¡a golpes! Abril 03, 2020 / Redacción Web / MONTERREY La nueva temporada de su reality, Keeping Up With the Kardashians, ha demostrado que lo que parecía algo irrompible ha saltado por los aires. Y es que el enfrentamiento entre Kim y Koutney ha llegado a un punto en el que han decidido resolver sus diferencias a golpes

