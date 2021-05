Kim sorprende con un look sin cejas; la comparan con el 'Cadáver de la Novia'

La "socialité" una vez más ha causado revuelo por su 'look', es que Kim subió a sus historias de Instagram una foto donde se le ve con un drástico cambio de imagen, pues se tiñó de rubia y ¡se quitó las cejas! Lo cual sorprendió a los millones de seguidores de su cuenta.

La modelo de 40 años de edad dejo atrás el pelo negro, para decolorarlo y quitarse las cejas, lo cual cambió por completo su expresión facial.

A sólo minutos de publicar su nuevo estilo, su Instagram se llenó de comentarios, algunos buenos, otros de burla e incluso la compararon con el "Cadáver de la novia".

La integrante del clan Kardashian fue quien puso de moda las curvas y extravagancias, por lo que ahora muchos consideran que podría crear una nueva tendencia de decolorar los vellos de la cara. O tal vez sólo se trata de otro de sus drásticos cambios de imágen, los cuales son muy constantes.

Y es que sin duda, la polémica no puede faltar en la vida de Kim Kardashian y todo su clan, ya que durante toda su vida han estado bajo el ojo público, recibiendo críticas y comentarios sobre su apariencia.

La vida de las Kardashian se documentó en el reality show "Keeping up with the Kardashians", uno de los mayores negocios de la historia de Estados Unidos, cuya transmisión comenzó en 2007 y que por fin este año terminará. Este programa fue el que catapultó a la fama a Kim, su mamá y sus hermanas.