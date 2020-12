Kim Kardashian y Kanye West: Aquí se rompió una taza...¿están separados?

Medios estadounidenses publicaron que la pareja ya no vive bajo el mismo techo

El matrimonio de Kim Kardashian y Kanye West no pasa por su mejor momento. Después de seis años y medio casados y cuatro hijos en común, la unión entre la estrella televisiva, empresaria y activista y el músico y aspirante a la presidencia de Estados Unidos en las últimas elecciones parece tambalearse, tanto como para que ambos hayan decidido tomarse un pequeño respiro el uno del otro.

De ahí que medios estadounidenses publiquen que la pareja ya no vive bajo el mismo techo, pero que por el momento no están planteándose el divorcio, una idea que trascendió el verano pasado. "Kim tiene trabajo y proyectos que son muy importantes para ella, y Kanye tiene los suyos propios", confesó una fuente cercana a la pareja a la revista People. "Sus vidas no coinciden demasiado".

La fuente afirma que "Kim parece muy feliz", y que está "muy centrada en su trabajo y en sus causas humanitarias". La empresaria sigue los pasos de su padre, el abogado Robert Kardashian, y está estudiando la carrera de Derecho para ayudar a presos que han sido encarcelados por motivos injustos.

En últimas fechas luchó para conmutar la sentencia del preso Brandon Bernard, que finalmente fue ejecutado el pasado jueves. "Ella cree firmemente que puede lograr un cambio respecto a la reforma de las prisiones", asegura esa fuente. "Es su pasión, su familia está muy orgullosa de ella", afirmó el informante.