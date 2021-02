Kim Kardashian pide el divorcio legalmente a Kanye West

Lo que algunos medios de comunicación de Estados Unidos lanzaron como un rumor, este viernes se confirmó que la socialité Kim Kardashian pidió el divorcio oficialmente al cantante Kanye West.

De acuerdo a portales estadounidenses, la empresaria presentó ante una corte la documentación con la que legalmente finaliza su matrimonio con el rapero.

Desde julio pasado se rumoró sobre la separación de Kardashian y West.

Kardashian pidió la custodia legal conjunta de los cuatro hijos que tuvo con el también diseñador de modas, señalan los diarios del vecino país, los cuales además apuntan que West aceptó dicho término.

En cuanto a las propiedades que comparten ambas celebridades, se dice que existe un acuerdo prenupcial que ninguno de los dos hará válido y que están trabajando en un acuerdo de liquidación.

Sin embargo, la documentación presentada por la abogada de la también modelo, no tienen estipulada una fecha concreta de separación, sino que solo marca como "por determinar".

