Kevin Space publica extraño video de Navidad

Kevin Spacey no se quiere deshacer de su personaje de Frank Underwood, pues el actor volvió a realizar un video navideño en el tono de la figura ficticia que interpretó en la serie "House Of Cards".

En el video el actor apareció con un suéter navideño, frente a una chimenea con dos botas, y una noche buena.

Spacey, compartió el video y lo tituló KTWK, un acrónimo para la frase Kill Them With Kindness (mátalos con amabilidad, en español).

"¿No creyeron que me iba a perder la oportunidad de desearles Feliz Navidad, o sí?", comenzó el video de tan sólo 59 segundos.

"Ha sido un año bastante bueno y estoy agradecido de estar saludable de nuevo. Es por eso que he hecho algunos cambios en mi vida y me gustaría que me acompañaran. Como entramos en 2020, quiero emitir mi voto para que haya más bondad en este mundo", dijo a la cámara.

"Oh sí, ya sé lo que están pensando: ¿Puede estar hablando en serio? Y claro que estoy hablando en serio. Y no es tan difícil, creánme. La próxima vez que alguien haga algo que no te gusta, puedes ir y atacar. Pero también puedes poner un alto al fuego y hacer lo inesperado... matarlos con amabilidad", finalizó el intérprete nacido en Nueva Jersey, mientras movía el fuego de la chimenea y una música de suspenso cerró el video.

Este nuevo clip parece seguir una nueva tradición que el actor inauguró el año pasado, pues también en la Navidad de 2018, publicó un video en el que aparentemente se aludió a las acusaciones de agresión sexual.