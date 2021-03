Keneth Branagh dirigirá la biopic de los Bee Gees

Las películas biográficas se han forjado como uno de los géneros favoritos de los amantes del cine en los últimos años, trayendo a nuevas generaciones la vida de artistas, cantantes y bandas que en el pasado marcaron historia.

Ahora llega el turno de los Bee Gees. Paramount anunció que se encuentra trabajando en el proyecto que se planea llegue a las salas de cines a finales del 2022.

Según Deadline, el borrador del guión está siendo escrito ya por Ben Elton, quien años atrás colaboró con Branagh en la cinta "El último acto", donde el director interpretó a William Shakespeare .

La película se centrará en la vida y la época de la banda que abarca todos los géneros, siguiendo los humildes comienzos de los hermanos Barry, Maurice y Robin Gibb en su viaje hacia el estrellato pop.

Después de su primer éxito número uno "How Can You Mend a Broken Heart", los Bee Gees escribieron e interpretaron cientos de canciones populares y trabajaron en la banda sonora de la película de 1977 "Saturday Night Fever".

Las canciones incluidas en la legendaria película dispararon la popularidad de la música disco y convirtieron su banda sonora en uno de los álbumes más vendidos de la historia que se alzó con cinco premios Grammy, incluido el de Disco del Año.

De momento no se ha confirmado a nadie del elenco, pero se espera que en los próximos días comience a circular mayor información respecto a quienes podrían encarnar a la icónica banda creadores de "Stayin´ alive".