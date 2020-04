Kendall Jenner recibe halagos de Bieber frente a su esposa

Justin Bieber y Hailey Baldwin tuvieron como invitada a Kendall Jenner en una de sus transmisiones en vivo en donde hablaron sobre como vivían la cuarentena.

Sin embargo, fue una parte del enlace la que llamó más la atención de los usuarios, pues Bieber lanzó un halago a la supermodelo quien rápidamente cambió la conversación.

"Te ves hermosa, obviamente", expresó el interprete de ´Yummy´ frente a su esposa.

A lo que la hermana de Kylie Jenner respondió: "Chicos, mírense también´.

Live with Biebs - Kendall Jenner pic.twitter.com/SGsbgzrXuu — Malvideo news (@malvideo) April 6, 2020

Aunque muchos de sus ´haters´ podrán decir que se trata de un coqueteo por parte del cantante, sus seguidores afirman solo se trata de un gran lazo de amistad y es que Justin reveló en la sección ´Spill your guts or Fill your guts´ con James Corden que la amiga favorita de su esposa era Kendall.