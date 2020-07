Kelly Preston, esposa de John Travolta, fallece a los 57 años

La actriz Kelly Preston, que trabajó en películas como "Twins" y "Jerry Maguire", murió el domingo, según confirmó su marido, John Travolta. Tenía 57 años.

Travolta confirmó la muerte de su esposa en una entrada en Instagram el domingo por la noche. Preston falleció tras dos años de lucha contra el cáncer de mama, indicó.

"Con mucho pesar os informo de que mi hermosa esposa Kelly ha perdido su batalla de dos años contra el cáncer de mama", indicó Travolta. "Libró una valiente pelea con el amor y el afecto de muchos".

Preston tuvo una larga carrera en cine y televisión, y en ocasiones apareció en películas con su marido. Estuvieron casados 28 años y tuvieron tres hijos.

La pareja se casó en una ceremonia a medianoche en París en 1991 cuando esperaban a su primer hijo, Jett.

Jett Travolta falleció en enero de 2009 a los 16 años, tras sufrir un ataque en la casa familiar de vacaciones en Bahamas. La muerte derivó en un caso judicial después de que un conductor de ambulancias y su abogado fueran acusados de intentar extorsionar a los actores, reclamando 25 millones de dólares a cambio de no publicar información sensible sobre la muerte de su hijo.

Travolta declaró en un juicio penal que fue anulado y estaba dispuesto a declarar por segunda vez, pero decidió abandonar el caso, señalando a la fuerte presión que estaba sufriendo la familia por el juicio y la muerte de su hijo.

Tanto Preston como Travolta volvieron a actuar. Preston regresó con un papel en "The Last Song", la adaptación de una novela de Nicholas Sparks protagonizada por Miley Cyrus y el que sería su futuro marido, Liam Hemsworth.

Preston y Travolta tenían otros dos hijos, su hija Ella Bleu, nacida en 2000, y su hijo Benjamin, en 2010.

Travolta y Preston se conocieron rodando "The Experts", de 1988.

Su última interpretación juntos fue en la cinta de 2018 "Gotti", donde Travolta interpretaba a John Gotti y Preston a la esposa del jefe mafioso, Victoria.

"El amor y la vida de Kelly se recordarán siempre", escribió Travolta en Instagram. "Me tomaré algún tiempo para estar con mis hijos, que han perdido a su madre, de modo que discúlpennos si no saben de nosotros en un tiempo. Pero, por favor, sepan que siento su afecto en las semanas y meses por venir mientras nos recuperamos".

La revista People informó primero de la muerte de Preston.

