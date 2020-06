Katy Perry pensó en el suicidio cuando se separó de Orlando Bloom

ESTADOS UNIDOS.- La estrella de pop se sinceró sobre sus problemas de salud mental en una nueva entrevista; reveló que sufrió un colapso y consideró quitarse la vida después de separarse de Orlando Bloom en 2017 aunado a las bajas ventas de su álbum Witness.

"Había dado mucho y literalmente me partió por la mitad. Rompí con mi novio, con quien ahora tendré mi bebé, y luego estaba emocionada por volar alto con el próximo disco, pero la recepción no fue buena, simplemente me caí. La gratitud es probablemente lo que me salvó la vida, porque si no la hubiera encontrado me hubiera revolcado en mi tristeza y hubiera saltado", dijo Perry.