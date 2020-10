Karol G se deja ver con vestido morado translúcido, reta a la censura de Instagram

Estados Unidos.- A escasos días de haber lanzado su nueva canción "Bichota", la cantante de música urbana Karol G, desafió a la censura en Instagram con una serie de fotografías en las que las propiedades translúcidas de su vestido dejan ver uno de sus pezones.

Al parecer, esta fue la intención de la cantante de origen colombiano, pues acompañó las fotografías con la siguiente frase:

"La sexualidad es algo natural de la mujer, del ser humano... Es algo que viene de adentro, Personal e íntimo. Es la malicia lo que hace sucia las cosas limpias. Cuando me siento bella, sexy, poderosa, busco la forma de expresarlo y me siento libre de hacerlo. No me avergüenza, ME EMPODERA!"