Karol G: ´El cambio está en nosotras mismas´

Karol G, quien se presentará en la Arena Monterrey el próximo 1 de abril, está de acuerdo con las marchas y el paro de mujeres que ocurrirán en el país los próximos 8 y 9 de marzo respectivamente. Para la intérprete de éxitos como Ocean y Punto G es importante la unión para hacerse escuchar y volverse una sola voz.

´´Ese cambio que queremos tenemos que buscarlo en nosotras mismas, en creer que podemos. Esa marcha que van a hacer me fascinó, esas son las cosas de salir a la calle y no sólo la marcha sino que al otro día no vamos a ir para que usted vea qué es un día sin nosotras´´, refirió a los medios mexicanos en su visita al país como parte de sus nominaciones a los Spotify Awards.

La recientemente acreedora de un disco de diamante más un cuádruple platino en México por su tema Tusa está enterada que los números de feminicidios en México son fuertes y exagerados, por lo que considera que falta concientización porque aún hay un mundo en el que las mujeres son pisoteadas y no les son otorgados sus derechos.

´´La educación viene mucho de la casa y estamos en una generación que la mayoría de los hijos no se crían en casa sino de lo que pasa afuera. Es una concientización que tiene que venir desde casa´´, aseguró. Sin embargo, pidió a las mujeres sacar la casta y no dejar de hacer las cosas por sentirse inferiores o creer que no van a poder hacer algo porque así no se podrá evolucionar. (Notimex)