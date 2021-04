Karla Souza vuelve a la pantalla con 'Home Economics'

Luego de su exitoso paso por la serie How to Get Away with Murder, Karla Souza estelariza Home Economics

Como una orquesta totalmente sincronizada en la que un solo sonido desafinado lo arruina todo. Así describe la chispa necesaria en una comedia Karla Souza, que con la serie Home

Economics regresa al humor tras varios años de papeles dramáticos.

Después de triunfar en la televisión estadounidense junto a Viola Davis en How to Get Away with Murder, Souza estrena en ABC Home Economics, una cinta en la que comparte risas con Topher Grace, Caitlin McGee, Jimmy Tatro y Sasheer Zamata.

"Le dije a mi equipo que quería hacer comedia. Y, de repente, llegué al set y dije ´Ay, ¿qué es esto?´. Estaban varios actores de esta serie, que sólo hacen comedia y comedia, y llegaron como un tren, con ideas, con cosas, con blablabla... Y yo me sentía como la abuelita que apenas está empezando otra vez. "Dije: ´Híjole, me tengo que poner otra vez el timing y todo´. Y ya, por fin con ensayos y demás, pensé ´ok, ya entré en este mundo también´.

´´Es como una máquina de músicos que están tocando y tu tienes que entrar con la nota correcta para que funcione. Y si no, no funciona. Parece fácil y sin esfuerzo, pero no lo es", detalló.

Home Economics se centra en tres hermanos: un escritor en sus horas bajas interpretado por Topher Grace, un millonario a quien da vida Jimmy Tatro y una terapeuta sin empleo a cargo de la actriz Caitlin McGee.

Entre las desventuras, envidias y torpezas de estos tres hermanos se cuela Marina (Souza), la esposa mexicana del personaje de Topher Grace y quien, con una mirada irónica pero también pragmática, observa el naufragio de su familia política casi siempre con una copa de vino en la mano.