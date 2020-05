Karla Souza da a conocer que nuevamente está embarazada

Nuevamente la actriz Karla Souza da a conocer que está embarazada, después de que mantuvo gran parte de su maternidad de secreto.

La actriz compartió unas fotografías en las que luce su panza mientras sostiene en sus brazos a su hija Gianna.

Karla había compartido en su cuenta de Instagram que lanzaría su primer curso en línea llamado Unleashed: A Journey Back To Ourselves, en donde las personas interesadas aprenderán de "cómo lo que nos enseñan desde una edad temprana moldea nuestros pensamientos, decisiones y experiencias, nos demos cuenta o no".

Ella había explicado en una publicación que había estado trabajando en su proyecto durante los últimos 10 meses, periodos en el que habían ocurrido muchos cambios en su vida, y ahora se sabe por qué.