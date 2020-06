Karla Souza da a conocer a Luka; su segundo hijo

El pequeño nació en Los Ángeles y actualmente se encuentra en buen estado con sus padres en su hogar.

Fue la actriz quien mediante sus redes sociales anunciara el nacimiento del bebé con un emotivo mensaje.

Hay tanta injusticia en el mundo y como madre me hace pensar en cuál mundo quiero ver a mis hijos crecer. Miro a Luka y a Gianna y me trae esperanza, pro también me inspira a dedicarme a ser parte del cambio que tanto necesitamos. Bienvenido al mundo Luka", escribió Souza.

Souza anunció su primer embarazo en abril 2018 dando a luz a su pequeña Gianna.

La mexicana acaba de estrenar su nuevo proyecto ´El Presidente´ mediante Amazon Prime, donde relata los escándalos en la FIFA.