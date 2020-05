Karla Panini y Jair Villarreal dejan de trabajar en EXA

Monterrey.- Después del escándalo que rodeó a Karla Panini los últimos días, se ha informado que la conductora ha dejado de laborar para la empresa MVS Comunicaciones.

La noticia se da a poco tiempo de que la conductora dijo en un 'live' que la empresa la apoyaba, pese a que había recibido ataques, y que hasta le permitían hablar de su religión, esto junto a su amigo y compañero Jair Villarreal, quien también ha dejado de trabajar para EXA.

"Me dejan hablar de Dios, de ser yo y me siento muy amada y libre, así que no me importa si les gusta o no, ¡entiendan! Cada quien sus rollos", había comentado Panini.

Ahora ambos fueron despedidos, informaron fuentes allegadas a los locutores, y dejan de ser parte del elenco de 'La Mañanita Morning Show', tal y como se puede ver en el nuevo cartel del programa.

Aún se desconocen los motivos por el cual ambos haya dejado de laborar, y la empresa no ha emitido un comunicado al respecto.