Karla Panini y Américo Garza 'rompen' el silencio y dicen su verdad en escándalo de Karla Luna

Monterrey.- Se llegó el día y los espectadores del escándalo entre Karla Panini y Karla Luna pudieron escuchar la otra versión de la historia.

HABLA KARLA PANINI

En entrevista exclusiva con el periodista Adolfo Infante, la exlavandera Karla Panini dio poco de que hablar sobre el escándalo al tomar la postura de que ya habló sobre el tema con quién tenía que hablar, es decir, con la fallecida Karla Luna.

Karla Panini dijo que ella no ofrecía está entrevista para que la gente le creyera.

"No tengo porque dar explicación de mi vida privada a nadie, es un tema que yo dejé pasar ya y es un tema que no quiera volver a revivirlo".

Y también le envió un mensaje a las personas que ven la entrevista: "Ya no me importa si alguien me cree o no me cree, si soy buena o mala, eso ya pasó".

"Yo no tengo que darle una explicación a nadie más, ni a un país", dijo Panini en entrevista.

Reveló que el principal motivo que generó el fin del exitoso show 'Las Lavanderas" en el 2014 fue su cambio en el estilo de vida, al convertirse en cristiana.

"Yo tenía un cambio de vida, hice cambios en mi forma de ser, en mi fe y ya me sentía incómoda en el escenario, me costaba trabajo estar en el escenario haciendo lo que hacia", dijo Panini.

La exlavandera negó que las acusaciones de que ella y su esposo Américo Garza le robaron el dinero que le correspondía de las presentaciones.

Dijo que el dinero que se generaba de Las Lavanderas se les entregaba a las dos por igual.

De acuerdo con Karla Panini, los depósitos de dinero de 'Las Lavanderas' entraban a una cuenta de ella porque Karla Luna no estaba dada de alta, de ahí le transfería la parte que le correspondía, sin embargo, cuando autoridades de Hacienda le solicitaron un pago de impuestos, Panini revela que Luna se negó a hacer ese pago.

"Hay que pagar esta cantidad de impuestos que nos corresponden a las dos, porque es dinero que entró a mi cuenta pero yo te depositaba tu mitad, bueno pues ella no me respondió por ese dinero", reveló Panini que esto generó un conflicto entre ambas.

AMÉRICO GARZA DA SU VERSIÓN

Por su parte, Américo Garza confirmó el deseo de Karla Luna de no separar a sus pequeñas hijas de sus hermanos mayores. A lo que Américo refiere que estuvo de acuerdo con ella y así se lo hizo saber en vida.

"De mi parte no va a ser, pero claro le dije que mis hijas iban a estar conmigo", mencionó Américo en entrevista.

También recordó que dos meses antes de morir, él y Karla Luna se pidieron perdón, algo que sintió que fue sincero por parte de ella.

Américo Garza relató los momentos de tensión que vivió con la familia de Karla Luna quienes le prohibieron llevarse a las niñas tras el fallecimiento de ella.

Américo refiere que le pidió a la familia Luna darle la noticia a sus hijas del fallecimiento de su mamá para poder consolarlas, "porque es mi deber".

Al día siguiente llegó a la casa en donde vivían las niñas y los familiares no le permitieron la entrada, por su parte, el abogado de la familia Luna le confirmó que no le permitirían llevarse a las niñas por temor a que no las volvieran a ver.

Américo refiere que el abogado se "inventó" una estrategia legal que decía que los abuelos tenían la custodia material de las niñas.

Finalmente, pudo ver a las niñas en el estacionamiento del lugar en donde se llevaba a cabo el funeral de Karla Luna.

Américo recordó que el abogado de la familia Luna le dijo que si iba a permitir que se llevara a las niñas, pero que les tenía que firmar un convenio donde ahora la situación va a ser como la que tenían con su mamá, pagar escuela, manutención, alimento, vacaciones, ropa, es decir el acuerdo que se hizo en el divorcio con Karla Luna.

Américo permitió que la familia de Karla Luna viviera su duelo y para no hacer un conflicto más grande les dijo que iría a visitar a las niñas todos los días el tiempo que fuera necesario. Tras cumplirse la semana, Américo se llevó a las niñas sin firmarles el convenio que pedían.

"No tengo problema en que las vean, pero así no son las cosas, necesito estar seguro de que ellos son conscientes de que el lugar de mis hijas es conmigo, no con ellos, claro que mis hijas tienen derecho a verlos cuando ellas quieran, es derecho de mis hijas, es el interés de los menores, no de los adultos", dijo Américo Garza.

Recordó que a partir de que se llevó a sus hijas se generó el conflicto que provocó que las autoridades estatales activaran una Alerta Amber para la localización de las niñas, algo que de acuerdo a Américo fue gracias al "tráfico de influencias" de la familia de Karla Luna.