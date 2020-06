Karla Panini y Américo Garza responden a hermana de Karla Luna que los llamó 'ridículos'

Monterrey.- Américo Garza y Karla Panini subieron un video a sus redes sociales donde lanzan un llamado a la familia Luna para que los contacten directamente sí de verdad quieren ver a las niñas y se olviden del 'mitote'.

En respuesta, la hermana de Karla Luna, Kika Luna publicó una historia en su cuenta de Instagram en donde los llama: 'Ridículos'.

Américo Garza, respondió a la historia de la hermana de Karla Luna, y volvió a publicar un video para responderle y le dice que la invitación en dónde dijo que le marcaran a él arreglar el poder ver a las niñas, no era para ella, sino para los abuelos y los hermanos.

"No son tus derechos, aquí tu no cuentas, esta invitación no es para ti, tu no importas, tu no te metas", sentenció Américo Garza.