Karla Panini responde por los ataques en su contra y menciona un marco legal

Monterrey.- La excomediante y locutora Karla Panini envió un comunicado oficial a través de sus redes sociales para pronunciarse después de que la familia de Karla Luna reveló un audio inédito en donde se ve involucrada al igual que su esposo Américo Garza y tras el cual ha sido víctima de ataques en su contra en las redes sociales.

"Desde algún tiempo he sido víctima de múltiples calumnias, mentiras, amenazas, vejaciones y un sin número de ataques tanto verbales de forma personal y directa", se lee al comienzo del comunicado.

Y continúa: "como de forma indirecta por medio de medios electrónicos de difusión que evidentemente lesionan mi imagen, honor y reputación personal y profesional".

En dicho comunicado Karla Panini también da a conocer sus cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram.

Karla Panini se deslindó de las publicaciones en su contra que una cuenta de Instagram que se ha dedicado a difundir, además de publicar información personal y privada de ella y su familia y todo lo relacionado con el tema de Karla Luna

"No me hago responsable de las falsas y absurdas publicaciones y declaraciones que circulan por diversas redes sociales, medios de comunicación y páginas de Internet, por tanto, me deslindo categóricamente de todas y cada una de las afirmaciones que equivocada, temeraria e infundadamente se atribuyen como hechas de mi persona", menciona Panini.