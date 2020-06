Karla Panini inicia proceso legal contra 'La Parcera' y su 'campaña de odio': 'No vamos a parar'

Monterrey.- Karla Panini quiere desenmascarar a una usuaria que en las redes sociales se hace llamar 'La Parcera', misma que de acuerdo con los afectados ha generado una campaña de odio contra ellos.

'La Parcera' asegura que trabajó como asistente de Karla Luna y Karla Panini en el show de 'Las Lavanderas', versión que ha sido desmentida por la misma Panini.

La mujer de origen venezolano se encarga de publicar material sobre la fallecida Karla Luna, Américo Garza, Karla Panini y sus familiares, también de alguna otra persona o negocio que muestre su apoyo a Panini, ella asegura a sus seguidores que solo busca "Justicia para Karla Luna" como se llama una de sus cuentas en Instagram y que lo único que quiere es que permitan la convivencia de las niñas con la familia Luna.

'La Parcera' nunca ha mostrado su rostro ni su nombre porque asegura que es víctima de amenazas y teme por su integridad, sin embargo, Karla Panini ha decidido hablar para 'desenmascararla'.

A principios de esta semana sorprendió a sus fans y detractores al reaparecer en las redes sociales para retar a 'La parcera' a que se quitara la máscara y aparecieran en un Live de Instagram porque Panini quería demostrar que nunca ha trabajado con 'Las Lavanderas', ambas utilizaron sus redes sociales para comunicarse con sus respectivos seguidores, pero al final el encuentro nunca se llevó a cabo.

Esta situación generó que muchos de los seguidores de 'La Parcera' la cuestionaran por no 'encararse' con Panini, además de que pusieron en duda el contenido de sus redes sociales.

El día de ayer Karla Panini apareció en entrevista en el programa de Primera Mano conducido por Adolfo Infante a quien ya le había dado una entrevista en exclusiva.

Ahí, Karla Panini llamó 'farsante' a 'La Parcera' y aseguró que ya se dio con ella y hay un proceso legal.

Panini quiere desenmascarar a 'La Parcera' porque es mentira lo que ella dice que trabajó con 'Las lavanderas'.

"Estoy enfrentando cada cosa que se está diciendo, porque es el tiempo de hacerlo, para todo hay un tiempo y hay que estar preparados, cuando tú vas a hablar hay que estar documentados, yo enfrenté a esta mujer y ella no dio la cara."

Panini identificó a 'La Parcera' como Jostin Montilla, quien está detrás de las cuentas que la atacan. Además, señaló que su esposo se llama JJ Ruiz, y son una pareja de venezolanos.

Karla Panini también desmintió que consume cocaína como lo asegura 'La Parcera' en sus redes sociales.

Karla Panini acompañada de su esposo, Américo Garza señalaron algunas de las demandas que interpusieron contra 'La Parcera' entre ellas, difamación, injurias, daño a la moral. También la demandaron por utilizar imágenes de sus hijos.

"No vamos a parar, no es contra México, ni contra todo el mundo, estoy desenmascarando una cuenta totalmente con publicaciones falsas, no me interesa cambiar mi imagen", dijo Karla Panini en entrevista.