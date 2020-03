Karla Panini envía polémico mensaje a las 'brujeres' que la critican, ¡Estoy harta!

En días recientes Karla Panini volvió a dar de que hablar después de que se diera a conocer un video en el que presuntamente le envía un mensaje a sus críticos.

El #Panini fue tendencia en redes sociales después de que se difundiera un video de la exlavandera en la que presuntamente le responde al hermano de la fallecida Karla Luna, quien asegura que no dejan a la familia ver a las niñas y que también había rechazado el perdón de Luna, sin embargo, en el video no hace mención al respecto.

"Hoy esta actitud y esta cara que me ven es de una mujer o de una persona harta, nefastiada (sic). Nunca vamos a llegar a ser perfectos, somos humanos, somos de carne, nos exasperamos, sí nos enojamos, pero se puede. ¿Cómo se puede?, pensando ¿cómo pensaria Jesús de ellos?, de la gente que nos juzga, de la gente que nos difama, de la gente que nos maldice, nos persigue, nos odia, ¿cómo pensaria Jesús de esa gente?", dijo Karla Panini en una 'historia' publicada en su Instagram.

Publicación de la imagen en su cuenta de Instagram

También le envío un contundente mensaje a las mujeres que la critican:

"Brujeres, mujeres hermosas que vienen a esta cuenta o que están en otros face o que están en otros Instagram, o qué están en otros lados bufándome y atacándome. Muchachas ustedes son igual de imperfectas que yo, que yo he sido, que yo soy, estamos peleando por una igualdad, porque se nos respeten, o porque no se nos haga daño y entre nosotras hablamos mal de nosotras, y esa es la primer arma que utilizas para matar a otra persona, tu lengua, tu lengua puede destruir la vida de otra persona, dijo Panini en el video.

"Saben que nunca me gusta hablar de estas cosas porque no me gusta ser partícipes de ninguna clase de shows mediáticos, nunca lo he sido, ni antes ni ahora. Nunca he estado de acuerdo, pero les quería abrir un poquito mi corazón porque cada vez soy más fuerte y cada vez aguanto más vara, me sorprendo de mí misma, finalizó la comediante.

Tras viralizarse este video, las reacciones en su contra no se hicieron esperar en donde le 'lanzaron' cientos de insultos y le recordaron la 'traición' a su amiga, Karla Luna. Incluso la criticaron

Sin embargo, fue la propia Panini quien utilizó las redes sociales para desmentir que el video que se hizo tendencia en redes sociales fuera una respuesta a Rubén Luna y un mensaje hacia sus críticos.

Aseguró que los departamentos de espectáculos acomodan sus palabras a como ellos les convenga, y por eso decidió hablar, porque no va a permitir que 'pongan palabras' en su boca que ella nunca dijo.

Agregó que el video lo hizo en respuesta a las personas que la cuestionan en sus redes sociales sobre cómo enfrenta los problemas en su vida diaria.

También explicó que la palabra "Brujeres", no lo dijo para ofender a las mujeres, sino que es una palabra que usa mucho en sus redes sociales para bien o para mal, y que quienes siguen sus redes sociales pueden constatar que la palabra la usa para referirse a las mujeres cuando no están arregladas, o despeinadas, que no se han bañado o están en pijamas.