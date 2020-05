Karla Panini deslinda a Américo Garza de amenazas a piñateria

Reynosa.- Los dueños de la Piñatería Ramírez en Reynosa, Tamaulipas revelaron el audio de una llamada presuntamente de Karla Panini en donde deslinda a su esposo Américo Garza de las amenazas realizadas a los propietarios por crear sus piñatas.

Los propietarios de la Piñatería Ramírez dieron a conocer que hace unos días volvieron a recibir amenazas presuntamente de Américo Garza por medio de Whatsapp.

Cabe resaltar que después de que el negocio fabricó las piñatas de Karla Panini y Américo Garza, el propietario de la piñateria Ramírez reveló un video en donde presuntamente Américo Garza lo amenaza.

En esta ocasión, los dueños de la piñateria revelaron una presunta llamada de Karla Panini en la que deslinda a su esposo Américo Garza de las amenazas contra ellos.

"La verdad es que no tenemos ningún problema con eso, te digo ustedes a lo mejor los llamó alguien como a nosotros también nos molestan a cada rato, entonces la verdad no tenemos ningún problema, pero si vimos que había salido le hablaron a mi esposo no sé que reportero y entonces le dije pues háblale a los chavos...", dice Karla Panini.