Karla Panini da a conocer su única cuenta verificada de Instagram; "¡No se dejen engañar!"

Monterrey.- Después de las declaraciones de la familia de Karla Luna contra Karla Panini, Américo Garza y Óscar Burgos, los seguidores "encendieron" las redes sociales con ataques hacia los involucrados.

Muchas cuentas adjudicadas a Karla Panini surgieron en Facebook, Twitter e Instagram, algunas mostrando su apoyo a la exlavandera en donde los seguidores de Karla Luna sé 'desahogaban' en insultos, sin embargo, todas estas cuentas son falsas.

Así lo dieron a conocer los administradores de la cuenta en Instagram: Mal influencers.

A través de una historia de Instagram, se informó que toda red social que publique información de Karla Panini es falsa y que la única red social en la que ella interactúa es "Mal influencers".

"Karla Panini no tiene Facebook, no tiene fan page, no tiene Twitter. La única cuenta válida y verificada es Malinfluencers", se lee en Instagram.