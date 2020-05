Karla Panini echa abajo la versión de que demandó a Fabiola Martínez al aclarar que la cuenta que publicó dicha información no es suya

Karla Panini aclara que no publicó que demandó a Fabiola Martínez

MONTERREY.- La conductora Karla Panini aclara que sólo maneja una cuenta en Instagram, por lo que cualquier otra que publique información en su nombre es falsa, con lo que estaría echando abajo la versión de que demandó a Fabiola Martínez.

La cuenta de Twitter @paniylachabella, que hasta ahora se había tomado como una cuenta oficial de Panini, publicó recientemente que se había interpuesto una demanda a todo aquel que los agrediera moralmente como Fabiola Martínez.

Sin embargo, esta información fue desmentida en las historias de la cuenta de Instagram de Mal Influencers, donde se publicaron capturas de pantalla donde aparecían supuestos mensajes de Panini sobre Fabiola Martínez, quien recientemente reveló que sí fue amante de Américo Garza, el esposo de la exLavandera.

"Hace dos semanas tenemos interpuesta una demanda abierta para todo aquel que nos agreda moralmente como Fabiola Martínez", se lee en uno de esos mensajes de Twitter.

En otro se menciona que la demanda también estaba interpuesta para el personal de limpieza de su hogar, pues al parecer Panini y Garza los tendrían en la mira por filtración de información privada de ellos.

Sin embargo, a la captura de pantalla se le puso encima los mensajes "Cuenta Falsa ¡Declaraciones falsas!", por lo que se da a entender que no existe ningún proceso legal en contra de Fabiola Martínez.

Y es que debido a la publicación que realizó la tarde del martes la cuenta de Twitter @paniylachabella, varios medios publicaron notas respecto de la demanda que Panini habría impuesto, pero la reciente publicación en el Instagram de Mal Influencers según dejó ver no hay proceso legal.

También se publicó un mensaje para informar a la gente: "Repetimos a todo el público. Karla Panini no tiene Facebook, no tiene Twitter, no tiene fan page".

"La única red social de Karla Panini en este momento es malinfluencersmx y solo aquí es donde ella comparte historias, comunicados o lo que ella quiera expresar. Todas las demás cuentas que están en la red social o que sigan saliendo son falsas y favor de reportarlas".