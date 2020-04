Karla Panini abre su corazón y bendice a quienes la atacan

Envuelta en la polémica, situación que no es ajena para la locutora de radio, Karla Panini sigue siendo tendencia en las diferentes redes sociales.

El "nuevo ataque" surgió cuando Panini compartió en su cuenta de Instagram un mensaje invitando a las personas a quedarse en casa ante la pandemia y confinamiento que se vive en el mundo.

En esa publicación, una usuaria decidió mandarle una imagen la cual a Karla no le vino muy en gracia.

´Quédate en casa, así como te quedaste con el esposo de tu amiga´, se lee en la imagen en donde se puede ver a la pareja en el día de su boda.

Ahí comenzó una ola de ataques que, como siempre, la actriz soportó con paciencia, pues dice estar en manos de Dios.

Ante esto; la locutora hizo un video donde abrió su corazón y donde muestra su cansancio con el tema.

"Déjame a mí pagar mis deudas, si me llega o no me llega el karma esa es mi vida. Ya Dios dirá mi futuro, no está en tu boca mi futuro. Dios dice y ya, nadie más", se escucha en el video. "Las bendigo y los bendigo y perdón porque Dios me perdonó a mí".