Kanye West causa polémica al declarar que Haití le regaló una isla

Las declaraciones del artista, a una radio de su país, causaron revuelo en las calles de Puerto Príncipe e incluso motivaron un desmentido categórico por parte de la Cancillería.

El marido de Kim Kardashian aseguró que el jefe de Estado de Haití prometió darle la isla de la Tortuga a él y al inversor Shervin Pishevar, durante una visita que el rapero hizo a la zona el pasado septiembre, en compañía del jefe de Estado haitiano.

Las declaraciones del rapero tuvieron hoy respuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores, que por medio de un comunicado recalcó que al mandatario "no le ronda la idea absurda de malvender el territorio nacional".

Just to be CLEAR: WE ARE IN ENGAGED WITH HAITI´s GOVERNMENT to make a transformational INVESTMENT to bring JOBS, DEVELOPMENT, HELP SUPPORT LOCAL FARMERS and FISHERMEN and Build a new « CITY OF THE FUTURE » in a very beautiful country.