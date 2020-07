Kanye West rumbo a la presidencia de EUA

El rapero estadounidense, Kanye West, mencionó a través de su cuenta de Twitter que se postulará para las elecciones presidenciales de EUA que se realizarán en noviembre de este año.

"Debemos cumplir la promesa de EUA al confiar en Dios, unificando nuestra visión y construyendo nuestro futuro. Me postulo para presidente de EUA".

Tras el anuncio, el visionario Elon Musk, dueño de la compañía multimillonaria Tesla, anunció "apoyo total" a la postulación del esposo de Kim Kardashian.

Hace más de un año comenzaron a correr rumores sobre su presunta postulación para la presidencia, posteriormente se le vio mantener reuniones con Donald Trump al igual que a Kim Kardashian, esposa del rapero con quien tiene tres hijos.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States ????! #2020VISION