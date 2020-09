Kale: Conoce el poder verde; potente en calcio, hierro y vitaminas

Además de ser bajo en calorías es potente en calcio, hierro y vitaminas; esta verdura no parece una moda pasajera, ha llegado para quedarse

La composición del kale incluye carotenoides, responsables de los colores de las frutas y verduras, precursores de las vitaminas A, C, K, ácido fólico, calcio, magnesio, fósforo, potasio y hierro, además de ser fuente de proteínas vegetales y fibra.

El sabor del kale no agrada a todos. Tiene un gusto muy particular, potente, como en el caso de las acelgas o los espárragos; pero depende mucho de cómo lo prepares, señala Paula Arranz, quien resalta que, a diferencia de otras coles, no provoca gases.

Arranz, es profesora asociada en el departamento de Nutrición, Ciencias de la Alimentación y Gastronomía de la Universidad de Barcelona en España, y escribió un libro a modo de guía sobre este alimento.

El kale se puede comer en crudo, en ensaladas, y cocinado como cualquier otra verdura de hoja, sin descartar también en jugos mezclados con frutas como una opción entre comidas.

Este alimento es una col que se ha cultivado y consumido, sobre todo, en el norte de Europa

Según explica Arranz, una ración de 200 gramos de kale cocinado contiene más calcio que una ración de leche, más hierro que la carne, de 3 a 4 veces más ácido fólico que los huevos, de 4 a 10 veces más vitamina C que las espinacas y casi 3 veces más que las naranjas.

Las propiedades nutricionales del kale lo llevan a un nivel superior al de otras verduras como las espinacas, sobre todo en proteína vegetal y fibra. "Es un superalimento, un término que nos permite explicar a la población que hay alimentos que concentran mucha cantidad de nutrientes y muy pocas calorías, apuntó Arranz.

"No es un alimento que se quede sólo en una moda. Es cierto que empezó como una tendencia pero ya sabemos que es una tendencia que llegó para quedarse. El consumidor compra ya aquello que le aporte un plus de salud", puntualizó.

Disfruta de este superalimento

¿Y cómo se prepara?

Lo mejor es comprarlo en manojos, con sus hojas enteras. El nervio central de la hoja hay que quitarlo ya que es muy grueso.

Para ensaladas, además de quitar el nervio, hace falta macerar el kale en jugo de limón con un poquito de aceite de oliva durante media hora para suavizar esa hoja gruesa con sabor algo áspero.

El tiempo medio ideal de cocción son 10 minutos. Así lo comeremos hervido, como cualquier otra verdura. Es necesario consumir el kale al comprarlo porque enseguida la hoja se seca y va concentrando un sabor amargo.