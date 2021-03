Kaia Gerber se une al elenco de la décima temporada de American Horror Story

En Instagram, el creador de AHS compartió una foto del modelo, subtitulando su publicación "Muy emocionado de anunciar que Kaia Gerber se une a la familia American Horror Story".

La actriz de The Last Day of Summer and Sister Cities, hija de la supermodelo y actriz Cindy Crawford, se une a la última temporada, que Murphy reveló recientemente que tendrá dos historias, en oposición al tema singular tradicional.

La temporada 10, titulada oficialmente American Horror Story: Double Feature, contará con "dos historias horribles": una junto al mar y la otra junto a la arena, reveló Murphy el viernes.

Se unirá a los veteranos de Macaulay Culkin y AHS Sarah Paulson, Even Peters, Kathy Bates, Leslie Grossman, Billie Lourd, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross y Finn Wittrock.

En enero de 2020, FX, propiedad de Disney, renovó American Horror Story por tres temporadas más, hasta la temporada 13.

Cada temporada ha explorado un tema y escenario de terror diferente, que van desde una casa encantada, un manicomio, un aquelarre de brujas y un espectáculo de fenómenos ambulantes hasta un hotel con una historia oscura y asesina. Durante sus nueve temporadas, la serie ha sido nominada a 95 premios Emmy y ganó 16.