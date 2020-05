Kaachi hace su debut y recibe ´hate´ mundial

Londres.- Kaachi se ha visto enredado en una gran polémica en redes sociales, pues acusan a las integrantes de la agrupación de plagio y de burla hacia la cultura coreana en su nuevo comeback ´Your Turn´.

Kaachi es una agrupación creada en Londres conformada por cuatro chicas, Coco, Nicole, Dani y Chunseo, las que cabe recalcar son de diversas nacionalidades, excepto por Coco que es ciudadana en Corea del Sur.

Su primer video musical ´Your Turn´ ya cuenta con más de 3 millones de visualizaciones en la plataforma de YouTube.

Sin embargo, la banda se ha hecho tendencia debido a que ellas se autodenominan ´el primer grupo de K-pop británico´.

Tras lo antes dicho, las seguidoras de K-pop no solo a nivel Latinoamérica, sino internacional, comenzaron a cuestionar su nivel de profesionalismo, ya que para ser un 'idol' en Corea tienes que pasar años en entrenamiento y de esta manera hacer tu primer debut. Muchos no alcanzan su sueño y pueden quedarse como ´trainees´ más tiempo de lo planeado.

Here you can see The difference between a real idol and one who pretends be one #KAACHI_OUT #KAACHIDISBAND pic.twitter.com/tvUq40CHF6