Moda K-Pop arrasa en redes sociales y se adueña de los armarios juveniles

Que el K-Pop es un fenómeno de éxito mundial, está más que constatado. Los grupos de pop coreano, cuyas estrellas son conocidas como "idols", han roto sus fronteras y triunfan alrededor del globo, especialmente entre los jóvenes, gracias a las redes sociales.

De hecho, "Dynamite", el último single de la banda BTS, que es una de las más famosas del género kpop y la primera completamente en inglés, ha logrado alcanzar varios récords Guinness, entre ellos el de vídeo más visto en las primeras 24 horas de su lanzamiento; grupo de pop coreano más visto en Youtube; y un primer puesto en la Billboard Hot 100.

Tremenda repercusión que no se ha limitado solo al mundo de la música, porque estos ídolos coreanos son imitados por sus seguidores en otras facetas, especialmente en la moda y estilo. Así, el K-Pop ha pasado de ser un género musical y un fenómeno de masas, a una manera de vestir.

A finales de 2019, Brandwatch.com ofrecía unas previsiones de posibles tendencias para la moda en 2020. Entre ellas, hablaban del K-Pop, mencionando que diversos rostros de este género aparecieron en desfiles y eventos de moda.

Según esta empresa, "el K-pop está siendo aceptado por las marcas de moda de lujo, urbana y deportiva. La popularidad de estas colaboraciones se hace evidente por el ruido que generan en redes".

Y hace unos días fue noticia que Ralph Lauren había vestido a los integrantes de BTS para una sesión de fotos para la portada de la edición japonesa de la revista GQ de octubre. Las fotos que la firma compartió en su Instagram superan varias decenas de miles de "likes".

No es la primera vez que los famosos "kpopers" de las distintas bandas más destacadas se visten de marca: Gucci, Supreme, Chanel, Arder Error, Nerdy, Off-White, Moschino, Bottega Veneta o Louis Vuitton, son algunas de las marcas que visten estas "celebrities" coreanas.

De hecho, en la revista Elle ya posó Kang Daniel (exmiembro del grupo Wanna One) cuando fue imagen de la campaña primavera verano de Louis Vuitton. Y Kwon Jiyong, conocido como "G-Dragon" en la banda Big Bang, ha colaborado con distintas firmas, entre ellas Chanel.

Así, a los "idols" más famosos del k-pop se les considera también "trendsetters" (creadores de tendencias), debido a que su estilo a la hora de vestir es imitado por sus seguidores en todo el mundo. Y han dado lugar a diversas tendencias, algunas de ellas completamente rupturistas con los roles de género y las estéticas, tradicionalmente asociadas a lo femenino y masculino.

Y es que en Corea del Sur hay toda una tribu urbana que ha reinventado el significado del término "flower boys", dando lugar a una tendencia por la cual los chicos pueden cuidar su imagen con maquillaje, tonos pastel, apariencia andrógina, o ropa normalmente considerada para mujeres; independientemente de su orientación sexual y sin dejar por ello de ser hombres.

Por ejemplo, los integrantes de BTS han vestido prendas de la colección femenina de Gucci incluso en fotos conceptuales del álbum: "Map of the Soul: Persona"; y uno de sus miembros, V, utiliza a veces bolsos de mano. También hacen lo mismo otras figuras, como Kai de EXO. Además el grupo ha anunciado la colección de camisetas sin género "Shirts 7", prendas unisex de la mano de System.

Otros, como Kim Heechul, de la banda Super Junior, tiene un programa, "Lipstick Prince", donde, entre otras cosas, enseña que el maquillaje masculino es completamente válido.

Asimismo, las "idols" de bandas K-pop femeninas optan en numerosas ocasiones por lucir trajes de chaqueta, muchas veces considerados de "hombres". Es el caso de las chicas de IZ*ONE o de la girl band AOA.

Pero el "genderless" no es la única tendencia inspirada por el KPop y sus "trendsetters". Son muchas las influencias que ha tenido primero en la moda y belleza coreanas, y luego en la del resto del mundo.

Por ejemplo, las botas militares, recurrentes en Jungkook de BTS, se han vuelto a poner de moda y hasta las chicas coreanas las combinan con vestidos midi, otra prenda muy de moda dentro y fuera de corea, consistente en cómodos vestidos a media pierna.

His fashion style with black boots is a powerful statement! Ughh!

JUNGKOOK BEST BOY @BTS_twt pic.twitter.com/IjBtxpjujM