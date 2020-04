Justin Bieber confiesa en plena entrevista que si hirió a Gómez

Fue hace unos meses que Selena Goméz gritó a los cuatro vientos como fue que vivió su relación ´tóxica´ con Justin Bieber mediante su sencillo ´Lose You To Love Me´.

La interpreté declaró en una estrofa que el canadiense la afectó de manera emocional muy fuerte.

Sin embargo, el interprete de ´Yummy´ por fin rompió el silencio y admitió que lo que la exestrella Disney dijo era verdad.

"Sentía que me respetaba y yo también le tenía mucho respeto. Como sea, ella me amaba, y verme con alguien más la lastimaba . A eso agréguenle estar triste. Ella salió e hizo cosas que me lastimaron, y así como me dolió, yo también hice cosas que la hirieron. Una vez que el tour terminó, nos dejamos de hablar por completo, me sorprendió demasiado", reveló.

Por su parte, añadió que tras lo sucedido advirtió a su ahora esposa Hailey Baldwin, que no podía asegurarle serle 100% fiel, pero que si intentaba encontrar un nuevo camino.

"Le dije, ´Mira, aún sigo herido y trato de encontrar mi camino. No estoy listo para hacerte una promesa... Simplemente no quiero decirte algo y terminar haciendo lo contrario´. Me encontraba en un momento en donde ya había vivido eso antes y quería ser lo más honesto posible con ella, fue como ´No me encuentro en un lugar en el que te pueda ser verdaderamente fiel", finalizó.