Justin Bieber celebra sus 50 millones de suscriptores en YouTube

El cantante canadiense Justin Bieber alcanzó los 50 millones de suscriptores en su cuenta de YouTube. El intérprete de temas como "Yummy" es el primer artista que ha alcanzado tal cifra en dicha plataforma digital, la misma en la que se dio a conocer en 2008.

A través de su cuenta de Twitter el intérprete compartió: "Started as #kidrauhl and now this. Thank You", acompañado de una foto donde se menciona:

"@justinbieber ahora ha superado la marca de 50 MILLONES de suscriptores en YouTube. Extiende su récord para el artista más grande en la historia de YouTube. ¡Felicidades Justin!".

Sus seis videos más vistos son: "Sorry" (2015), con 3.2 billones de visualizaciones; "Baby", (2010); "¿What Do You Mean?", (2015), con 2 billones visualizaciones.

Por otro lado, las canciones "Love Yourself" (2015) y "I´m the one", de DJ Khaled en colaboración con Quavo, Chance te Rapper y Lil Wayne (2017), y por último el vídeo de Skrillex and Diplo "Where Are ü now with" (2015) cuentan con 1 billón de visitas.