Justin Bieber acusado de agresión sexual por dos mujeres

ESTADOS UNIDOS.- Dos mujeres acusaron a Justin Bieber de agresión sexual y compartieron sus respectivas experiencias con el músico en las redes sociales.

Desde que se hicieran públicas dichas afirmaciones, Allison Kaye, parte del equipo de Bieber, ha salido en su defensa negando una de las dos acusaciones.

El 20 de junio, una mujer identificada como Danielle publicó sobre su presunto asalto en Twitter, detallando cómo conoció a Bieber en un evento musical de Austin en marzo de 2014.

"Mis amigos y yo estuvimos disfrutando toda la noche", escribió Danielle. "Un hombre se acercó a mí y a mis amigos y nos preguntó si queríamos conocer a Justin. Por supuesto que decimos que sí". Bieber estuvo un rato con el grupo y los invitó a todos a acompañarlo a su habitación en el Four Seasons. "Justin me hizo aceptar no decirle nada a nadie, o puedo tener serios problemas legales", explicó Danielle, que tenía 21 años en ese momento. "Luego me pidió que me uniera a él en la cama. Fue entonces cuando me pregunté ¿Cómo en el mundo es esto normal? Danielle afirma que Bieber la agredió sexualmente después de que se besaran por consenso, a pesar de que ella se opuso a "ir demasiado lejos" con él. "Mi cuerpo se sentía inconsciente", dijo. "No quiero entrar en detalles sobre lo que sucedió después".

My name is Danielle. On March 9, 2014, I was sexually assaulted by Justin Bieber. pic.twitter.com/zUX4HJewPn — d (@danielleglvn) June 21, 2020

Allison Kaye, representante de Bieber, refutó las afirmaciones en un comentario a PopCrave. Ella dijo que Bieber se estaba quedando en un Airbnb en lugar de Four Seasons en la noche en cuestión, y se quedó en un hotel diferente de Austin la noche siguiente. "Lamento que haya tardado tanto en responder", agregó Kaye, "pero queríamos ser respetuosos y abordarlo con información real".

El relato de Kadi

Tras las acusaciones de Danielle contra Bieber desde una cuenta anónima se volvieron virales, Kadi, una influencer con 214,000 seguidores en Instagram, compartió su propia historia sobre la agresión sexual que sufrió en 2015. La mujer comenzó su mensaje escribiendo: "Creo en Danielle".

"El 4 de mayo, en la noche de 2015, fui a conocerme y posiblemente tomarme una foto con Justin como cualquier otro fan cuando estaba en Nueva York. Desde que esperé hasta la madrugada del 5 de mayo de 2015, en la ciudad de Nueva York, conocí a Mikey (Justin guardaespaldas) fuera del hotel. Me vio atractiva y me dio su número de teléfono sin tomar el mío ".

"Más tarde, alrededor de las 2:30 am, Mikey Arana me invitó al hotel de Bieber (hotel Langham) donde había cinco chicas, incluyéndome a mí... Arianna y otros tres chicos, una de ellas era Kyle Massey y, por otro lado, su estilista llamado Florida, creo".

Según Kadi, ella se fue con Bieber después de que comenzaron a conversar en francés. "Me pidió que me acercara, comencé a acercarme y me agarró de la mano y me jaló hacia él... Fui al baño y él vino detrás de mí y cerró la puerta que estaba a la izquierda del dormitorio. Le pregunté qué estaba pasando, por qué cerró la puerta. Dijo: ´Te lo diré´ ".

"Comenzó a besarme, tocar mi cuerpo y acariciarme. Le pedí que se detuviera y seguí diciendo que no podía tener relaciones sexuales con nadie antes del matrimonio (es parte de la cultural tradicional). Entonces Bieber comenzó a empujarme a la cama y poner su cuerpo contra él mío".

"Me inmovilizó, me bajó los leggings y sus pantalones cortos y me penetró (lo cual es considerado algo muy malo a menos que lo haga el marido). Me agravó y lo empujé y lo pateé entre las piernas y salí corriendo de la sala".

Kadi contó que le dijo a su hermana quien luego le dijo que se callara o de lo contrario arruinaría la reputación de su familia. Pero en 2017, Kadi trató de comunicarle su historia a Arianna, una chica que también estaba en la habitación del hotel esa noche, mensajes que publicó en Twitter. También compartió sus supuestos mensajes de texto con el guardaespaldas de Bieber de esa noche.

I believe Danielle, I am a victim of sexual assault by Justin Bieber too pic.twitter.com/AA0Y72xE1s — Kadi (@ItsnotKadi) June 21, 2020

Ella dice que tuvo que buscar tratamiento mental y asistir a rehabilitación después del asalto. Desde que Kadi compartió su historia, varios tuits contradictorios han resurgido de su cuenta de Twitter. El 6 de junio de 2015, un mes después de la supuesta violación sugiere que no había conocido al cantante: "Juro que si no nos encontramos te encontraré y te follaré @justinbieber" #JustinForMMVA

I swear if we don't meet I'll find you and fuck you @justinbieber #JustinForMMVA — Kadi (@ItsnotKadi) June 6, 2015

Mientras en otra publicación realizada el 2 de noviembre de 2014 escribió: "Ustedes creen cualquier cosa que pueda hacer una cuenta con un bebé caliente como ícono y digan que me acosté con jb & y todos lo creerán".

En respuesta, Kadi tuiteó, "¡Así son los creyentes! Esto fue en 2014! ¡Un año antes de mi asalto! Una niña dijo algo acerca de Justin asaltándola y yo también fui uno de esos creyentes que no le creyeron. De ahí este tuit".

THIS!! This is how beliebers are! This was in 2014! A year before my assault! A girl said something about Justin assaulting her and I was also one of thoses beliebers who didn´t believe her. Hence this tweet https://t.co/TulWGNxVsX — Kadi (@ItsnotKadi) June 21, 2020

Momentos después retuiteó una publicación donde aparece foto de un video donde demuestra que ya conocía al cantante en persona en septiembre de 2014.

I can't believe justin is real justin actually EXISTS ?? IM SHAKINGF OMG OMG pic.twitter.com/SLS0CQHnq0 — Kadi (@ItsnotKadi) September 10, 2014

He's just so beautiful I can't stop crying I actually met justin omg ?? pic.twitter.com/c6GSXyliLu — Kadi (@ItsnotKadi) September 10, 2014

Hasta el momento Justin Bieber no se ha manifestado sobre las acusaciones de Kadi y Danielle.

(Con información de Heavy y agencias)