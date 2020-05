Juan Osorio asegura que serie de "Cantinflas", sólo la hará Diego Luna

Ciudad de México.- El productor mexicano Juan Osorio, aseguró que la serie biográfica de Mari Moreno "Cantinflas", sí se llevará a cabo, pero, que sólo puede encarnarlo el actor Diego Luna y mientras no consiga convencerlo, seguirá como uno de sus pendientes más ambiciosos de su carrera, decisión que comparte con Tita Marbez, dueña de la marca de "El mimo de México".

"Ya hablé con Tita Marbez, ese proyecto es tan delicado y no quiero a nadie más que no sea Diego Luna. Hasta que pase la pandemia, me siente con Luna y lo platiquemos, veremos qué pasa", dijo Osorio a Notimex.

El productor aseguró que es un proyecto muy caro y que se tiene que abordar perfectamente porque se trata de un ícono de la cinematografía nacional, razón del tamaño de la producción.

"Todas las cuestiones económicas son muy delicadas, es un proyecto donde sí se necesitan recursos y si no los hay, mejor no entrarle. No es fácil hacer la historia de un personaje tan popular, tan querido y tan respetado que si no lo haces bien, mejor no", explicó.