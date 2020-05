Juan de Dios Pantoja lanza ´Error´ como muestra de arrepentimiento a su familia

Juan de Dios Pantoja se vio envuelto en una polémica luego que difundieran videos íntimos con otras mujeres revelando su infidelidad con Kimberly Loaiza.

Debido a esto su esposa Loaiza decidió separarse del influencer por lo que éste cerró su cuenta de Youtube.

Recientemente, Pantoja lanzó su sencillo ´Error´ en donde pide perdón a su familia y cuenta como la ha estado pasando recientemente tras los hechos.

Aunque los seguidores lo acusen de ´falso´, él asegura que no se trata de ningún plan estratégico.

El video ha superado diversos lanzamientos de cantantes posicionándose en el número 1 en Youtube.

Juan de Dios también confesó que no ha podido dormir e hizo un llamado a sus seguidores a no presionar a Kimberly, ya que esto es un asunto de dos.

"Este suceso marcó mi vida, es importante, siempre me ha gustado ser real, ser así franco, certero, no hice el video para causar lastima, no me justifico, yo di la cara", expresó el influencer mediante un video en InstagramTv.