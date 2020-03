José Ron agradece las oportunidades que tiene en la TV

Hace apenas unas semanas llegó a su fin la serie de Rubí en Estados Unidos y José Ron ya se prepara para estrenar un nuevo proyecto, pero esta vez en México, donde podrá ser visto a partir del lunes 23 de marzo en Te Doy la Vida, la nueva telenovela de Lucero Suárez, productora con la que ya ha trabajado en Enamorándome de Ramón y Ringo: La Pelea de su Vida.

Pero a pesar de ser uno de los actores del momento, el tapatío no se da aires de grandeza, ya que sabe lo cambiante que es su profesión. ´´(El éxito), lo tomo con calma, con mucho agradecimiento, sabemos que es una carrera muy complicada y esto es una rueda de la fortuna. No hay una fórmula para que a un proyecto le vaya bien, entonces simplemente agradezco que tengo trabajo y que hago lo que me gusta´´, declaró.

En la producción, el artista da vida a Pedro Garrido, un mecánico que descubre que tiene un hijo, producto de una relación del pasado y el cual fue dado en adopción, los padres adoptivos del niño acudirán a él en búsqueda de ayuda, pues necesitan que done su médula, esto debido a que el niño padece leucemia.

Ron compartió que este proyecto representa un gran reto en su carrera, ya que al tratarse de ´´un melodrama hecho y derecho´´ los sentimientos están a flor de piel. ´´Me exige mucho a nivel emocional, es una historia muy emotiva en la que tenemos que estar súper entregados´´, expresó. ´´Es una historia muy fuerte, muy sensible y ser parte de esto me llena de mucha alegría´´, agregó.

Por otra parte, sobre la nueva versión de Rubí, basada en la obra de Yolanda Vargas Dulché, la cual estelariza junto a Camila Sodi y Rodrigo Guirao, José espera que pronto se estrene en México. ´´En Univisión ya terminó y gracias a Dios nos fue muy bien, y aquí yo creo que sería a mediados o finales del año´´, comentó el actor.