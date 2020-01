José María de Tavira: Entre las redes del suspenso

Luego de que las últimas apariciones de José María de Tavira en la pantalla grande fueran con comedias como Qué Pena tu Vida y Como Novio de Pueblo, el actor vuelve a las salas de cine este viernes 10 de enero con Perdida, el nuevo filme de Jorge Michel Grau, cineasta que compitió por la Cámara de Oro, del Festival de Cannes, por su trabajo en Somos lo que Hay.

´´Estoy muy contento de que se me haya dado la oportunidad de participar en un thriller. Siempre explorar en nuevos géneros es muy bienvenido, yo lo aprecio mucho y en esta ocasión me tocó interpretar a alguien muy opaco, quimérico y eso me tiene feliz´´, declaró el actor, quien en la cinta da vida a Eric, personaje que es el principal sospechoso en la desaparición de su esposa.

´´Es un músico, un director de orquesta relativamente joven que está en el camino a convertirse en un miembro de la élite internacional de la música clásica. Tiene una personalidad muy ególatra y de alguna manera misteriosa, porque no tiene mucho la capacidad de relacionarse con las personas´´, detalló el artista.

De Tavira, quien en la película comparte escena con Cristina Rodlo, Paulina Dávila y Juan Carlos Colombo, se sometió a una preparación para poder interpretar el papel. ´´Para que sea verosímil me tuve que entrenar en la música clásica, en la dirección de orquesta y en afinar el piano´´, contó.

Por otra parte, además de tener presencia en la pantalla grande, José María también podrá ser visto este año en el escenario y posiblemente en la televisión. ´´Tengo una obra de teatro en el verano, se estrena el 15 de mayo, y quizás se estrene una serie que hice el año pasado también, pero no tengo noticias y tampoco se me tiene permitido hablar mucho al respecto´´, finalizó.