Jonathan dos Santos publica foto en la cama con ¿Kylie Jenner?

El jugador del Galaxy de Los Angeles y la Selección Mexicana, Jonathan Dos Santos, subió por error una fotografía íntima en las stories de su Instagram oficial, misma que borró de manera inmediata.

Sin embargo, la imagen estuvo el suficiente tiempo arriba como para una persona tomara la captura de pantalla y comenzara a circular por las redes sociales.

En la fotografía se puede ver el rostro del futbolista con una mujer de identidad desconocida. Ambos están con el torso, por lo menos, completamente desnudo. La imagen no tuvo mayor explicación.

Algunos aseguraron que se trataba de la sexy socialité Kylie Jenner, quien deslumbra en las redes sociales por su belleza y sensualidad.

Tras filtrarse la instantánea en redes sociales, los tuiteros no tardaron en echar a andar al "investigador privado" que llevan dentro y se dieron a la tarea de corroborar si la misteriosa mujer de la foto de Jona Dos Santos era en realidad la millonaria empresaria.

¿Quién es la mujer?

Los usuarios comenzaron a hacer sus conjeturas y algunos señalaron que no se trataba de la hermana de Kim Kardashian, sino de la modelo Amanda Trivizas, quien también lleva cabello oscuro y un cuerpo con curvas como el de la famosa protagonista de Keeping up with the Kardashians.