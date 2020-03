"Joker" y "The Mask" se unen a secuela de "Space Jam"

La secuela de la cinta Space Jam, que combina acción viva con animación, se encuentra en producción y ya se ha confirmado la participación de personajes de otras franquicias, "Joker", "The Mask" y "Pennywise".

De acuerdo con información de We Got This Covered, Jim Carrey volverá a interpretar su emblemático personaje "The Mask", pero solamente como actor de doblaje, mientras que esta mañana se dieron a conocer imágenes de las filmaciones en donde aparecen "Pennywise", protagonista de It, así como "Joker", el villano de DC.

El mismo sitio revela que mientras "The Mask", figurará como el árbitro del juego de baloncesto en el que se basa la cinta protagonizada por los "Looney Tunes", los roles que desempeñarán los otros dos personajes invitados, aún es un misterio.

La inclusión de estas figuras, supone un ambicioso crossover en el que Warner, juntará a todos sus personajes en lo que podría ser un universo cinematográfico, como el que se ha creado con las diferentes franquicias de Marvel, propiedad de Disney.

En 1996 estrenó la primera cinta de Space Jam, protagonizada por el deportista Michel Jordan, en la cual es arrastrado por "Bugs Bunny" y "El Pato Lucas", a su mundo, con la finalidad de ganar un juego de basquetbol y al mismo tiempo recuperar su libertad, tras una invasión alienígena.

La trama de la secuela se ha mantenido en total hermetismo, sin embargo, los tres personajes invitados han elevado la apuesta para la cinta que ha tardado 24 años en gestarse.