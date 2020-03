Johnny Depp podría dar vida al famoso villano Joker

El Joker ha sido uno de los personajes más enigmáticos en el cine, quienes le dan vida han sido catalogados con una incuestionable capacidad actoral.

Fue Joaquin Phoenix el último actor que impresionó a los fans de los cómics por su interpretación la cual lo hizo ganador a un Óscar como ´Mejor Actor´ por el filme ´Joker´.

Sin embargo, para sorpresa de muchos, Johnny Depp podría regresar a la pantalla grande con un enorme papel que interpretar en la cinta Batman de Matt Reeves.

Pues de acuerdo con el sitio We Got This Coveres, Warner Bros. ha comenzado con la búsqueda de actores siendo el estadounidense el candidato principal para dar vida al criminal payaso.

Asimismo, agregó que Depp sería perfecto para el papel, esto debido a la naturalidad con la que ha llevado al éxito a sus excéntricos personajes.

El estreno del filme esta previsto para el 2021, siendo Robert Pattinson quien protagonice al caballero de la noche.