Joaquín Phoenix y Rooney Mara ya son padres de un niño... ¡y le pusieron River!

ESTADOS UNIDOS.- Los actores Joaquín Phoenix y Rooney Mara han sido padres de un niño al que han llamado River, en honor al hermano mayor del actor que falleció a los 23 años, según ha confirmado el amigo de la pareja y director de cine Viktor Kossakovsky.

?? Viktor Kossakovsky ???, Gunda: He just had a baby Boy who's Called River. ( about Joaquin) pic.twitter.com/WuUISnuTsZ